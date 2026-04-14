كلنا عندك.. مبادرة جديدة من محافظ المنوفية للقاء المواطنين في الوحدات المحلية

كتب : أحمد الباهي

05:53 م 14/04/2026
    استعدادات مبادرة كلنا عندك
ترأس اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية عبر تقنية "زووم"، في إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة، لمتابعة سير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة "كلنا عندك"

أعلن المحافظ إطلاق مبادرة "كلنا عندك" بداية من شهر مايو المقبل، والتي تستهدف عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين داخل الوحدات المحلية، بحضور المحافظ وكافة المسؤولين، للاستماع إلى الشكاوى والعمل على حلها فورًا على أرض الواقع.

وجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء في ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمتغيرات المكانية، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات، إلى جانب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

تطوير الخدمات

شدد على أهمية التواجد الميداني المستمر للمسؤولين، ومتابعة أداء شركات النظافة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وجه بإعداد خطة لإعادة توزيع معدات الحملات الميكانيكية وفقًا للاحتياجات الفعلية، لتحقيق الاستغلال الأمثل ورفع كفاءة العمل، مع تحديد جدول زمني لرفع المخلفات والتراكمات.

التحول الرقمي

كلف الإدارة العامة للتحول الرقمي بإعداد آلية لإنشاء موقع تفاعلي لتلقي شكاوى المواطنين، بما يعزز التواصل المباشر وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

