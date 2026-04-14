شهدت فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية حضورًا لافتًا للفنانة الشابة مايان السيد، التي تألقت خلال ظهورها على الريد كاربت في عرض فيلم "كولونيا" بمهرجان مالمو للسينما العربية، بإطلالة خطفت الأنظار وأثارت إعجاب الحضور.

تفاصيل إطلالة مايان السيد

وظهرت مايان بفستان أنيق باللون البيج، زينًا بنقاط سوداء ناعمة أضفت عليه لمسة راقية، ليمنحها مظهرًا أقرب لإطلالات الأميرات التي تليق بأجواء المهرجانات السينمائية الكبرى.

ونشرت مايان السيد مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت فيها: "من عرض فيلم كلونيا في مهرجان مالمو للسينما العربية".

وتزامن هذا الظهور مع عرض فيلم "كولونيا" ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية، حيث عبّرت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بمشاركة العمل في مهرجان دولي، ووصوله للجمهور.

آخر مشاركات مايان السيد على شاشة السينما

يذكر أن آخر مشاركات مايان السيد على شاشة السينما بفيلم "ولنا في الخيال حب" عام 2026، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

زينب غريب تنفي اعتزالها الفن: "لسه عندي كتير أقدمه"





شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على السبب



