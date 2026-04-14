عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة اللنشات بالمحافظة، لمتابعة سير العمل واستعراض ما تم إنجازه في فحص الطلبات المقدمة، والبت فيها وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية المعمول بها.

الالتزام بحماية البيئة البحرية

أكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير التي تضمن حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الشعاب المرجانية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة السياحية والاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تسريع الإجراءات دون الإخلال بالقانون

وجّه بسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، مع تيسير الإجراءات للمتقدمين الجادين، دون الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الانضباط ويمنع أي تجاوزات.

تعزيز الرقابة والتنسيق

شدد محافظ جنوب سيناء على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة اللنشات داخل المحافظة.

دعم السلامة والأمان

أوضح أن تطوير منظومة اللنشات يأتي في إطار الحرص على تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان، سواء للمواطنين أو السائحين، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد نشاطًا سياحيًا متزايدًا.