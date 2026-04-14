أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للوحدة المحلية بمركز الداخلة، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

منافذ متنوعة لدعم المواطنين

قال جهاد المتولي، رئيس مركز الداخلة، إن الوحدة المحلية كثفت الدفع بالسلع الأساسية داخل منافذ البيع، لتلبية احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة ومنتجات الدواجن بأسعار مناسبة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق التوازن في الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، مع ضمان توافر المنتجات بشكل مستمر داخل المركز.

قائمة أسعار الخضروات

أوضح أن أسعار الخضروات شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الطماطم بين 20 و30 جنيهًا، وسجلت البطاطس 5 جنيهات، والبصل الأبيض 10 جنيهات، والبصل الأحمر 15 جنيهًا.

كما بلغ سعر الخيار والجزر 20 جنيهًا، فيما سجل الفلفل الرومي والفلفل الشطة والكوسة 25 جنيهًا، والباذنجان الرومي 17.5 جنيه، والباذنجان العروس الأبيض 25 جنيهًا.

الفاكهة بأسعار تنافسية

أشار إلى أن قائمة الفاكهة تضمنت اليوسفي بسعر 25 جنيهًا، وبرتقال العصير 17.5 جنيه، والبرتقال العادي 25 جنيهًا، والموز والكنتالوب 30 جنيهًا، والجوافة والفراولة 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الليمون 40 جنيهًا، والتفاح 75 جنيهًا، والخوخ 60 جنيهًا.

منتجات الدواجن ضمن المبادرة

فيما يخص الدواجن، أوضح أن سعر كيلو الفراخ الحي سجل 75 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الأوراك 100 جنيه، وطبق الدبابيس 100 جنيه، وطبق البانيه 100 جنيه، بينما سجل طبق الأجنحة وطبق الكبد والقوانص 50 جنيهًا لكل منهما.

توازن الأسواق وتخفيف الأعباء

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة الوادي الجديد لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المواطنين، وضمان استقرار الأسواق المحلية.