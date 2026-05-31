عجز موازنة مصر يتقلص إلى 5.3% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري
كتب : منال المصري
تقلص العجز الكلي في موازنة مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري إلى 5.3% من الناتج المحلى الإجمالي "يوليو إلى أبريل" مقابل مقابل ٦.٢% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن الفائض الأولى ارتفع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً نحو ۸۹۷ مليار جنيه مقابل نحو 3% خلال الفترتين المقارنتين.
يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
وارتفع إجمالي المصروفات بموازنة مصر 21.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 3.73 تريليون جنيه.
أبرز الأسباب لارتفاع المصروفات:
-زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين 13.3% إلى نحو ٥٣٨,٨ مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
-ارتفاع شراء السلع والخدمات 26.8% إلى نحو 167 مليار جنيه.
-ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 13.7% إلى نحو 566 مليار جنيه.
-ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي تكافل وكرامة 21.1% إلى نحو ٤٢ مليار جنيه.
-ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 9.3% إلى نحو ١٣٦.٥ مليار جنيه خلال فترة الدراسة.