عجز موازنة مصر يتقلص إلى 5.3% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري

كتب : منال المصري

12:49 م 31/05/2026

عجز الموازنة

تقلص العجز الكلي في موازنة مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري إلى 5.3% من الناتج المحلى الإجمالي "يوليو إلى أبريل" مقابل مقابل ٦.٢% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن الفائض الأولى ارتفع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً نحو ۸۹۷ مليار جنيه مقابل نحو 3% خلال الفترتين المقارنتين.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وارتفع إجمالي المصروفات بموازنة مصر 21.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 3.73 تريليون جنيه.

أبرز الأسباب لارتفاع المصروفات:

-زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين 13.3% إلى نحو ٥٣٨,٨ مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

-ارتفاع شراء السلع والخدمات 26.8% إلى نحو 167 مليار جنيه.

-ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 13.7% إلى نحو 566 مليار جنيه.

-ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي تكافل وكرامة 21.1% إلى نحو ٤٢ مليار جنيه.

-ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 9.3% إلى نحو ١٣٦.٥ مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

