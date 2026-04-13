استجابة إنسانية.. محافظ الشرقية يوفر كشكًا مجهزًا لمواطن من ذوي الهمم (صور)

شهدت منطقة ميت خضر بنطاق حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، انهيار أجزاء كبيرة من عقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وخالٍ من السكان، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقامت قوات الحماية المدنية بفرض كردون أمني بمحيط العقار، لمنع اقتراب المواطنين وتأمين الموقع.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق خماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انهيار عقار بمنطقة ميت خضر.

انتقال الأجهزة المعنية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو حي شرق المنصورة، وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انهيار جدار أحد العقارات الخالية من السكان، والمكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وجزء من الطابق الثالث، بشارع العراقي بمنطقة ميت خضر.

إجراءات الطوارئ

كما انتقل الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، برفقة فريق الأزمات والكوارث، وتم فرض كردون أمني بالتنسيق بين الحماية المدنية والحي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شركتي الكهرباء والمياه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.