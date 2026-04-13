مكون من 3 طوابق.. انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (صور)

كتب : رامي محمود

11:23 م 13/04/2026 تعديل في 11:34 م
    انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (2)
    انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (4)
    انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (3)
    انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (6)
    انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (5)
    انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (7)
    انهيار جزئي لعقار في المنصورة بالدقهلية (8)

شهدت منطقة ميت خضر بنطاق حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، انهيار أجزاء كبيرة من عقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وخالٍ من السكان، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقامت قوات الحماية المدنية بفرض كردون أمني بمحيط العقار، لمنع اقتراب المواطنين وتأمين الموقع.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق خماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انهيار عقار بمنطقة ميت خضر.

انتقال الأجهزة المعنية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو حي شرق المنصورة، وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انهيار جدار أحد العقارات الخالية من السكان، والمكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وجزء من الطابق الثالث، بشارع العراقي بمنطقة ميت خضر.

إجراءات الطوارئ

كما انتقل الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، برفقة فريق الأزمات والكوارث، وتم فرض كردون أمني بالتنسيق بين الحماية المدنية والحي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شركتي الكهرباء والمياه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط عقار انهيار عقار ميت خضر حي شرق المنصورة

حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم 5 سنوات
إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
