مع التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة للانضمام إلى المنظومة، التي تستهدف توفير خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لجميع أفراد الأسرة.

ويُعد استكمال المستندات المطلوبة من أهم خطوات تسجيل المنتفعين، لضمان سرعة إدراجهم والاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها النظام.

المستندات المطلوبة لتسجيل المنتفعين بالمنظومة

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستندات المطلوبة لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، والتي تشمل:

المستندات الأساسية المطلوبة للتسجيل:

* صورة الرقم القومي للعائل سارية وجهين.

* صورة الرقم القومي لأفراد الأسرة سارية وجهين.

* شهادة الميلاد مميكنة للأبناء القاصرين تحت سن 15 سنة.

* قيد عائلي "إن تطلب الأمر".

* صورة وثيقة الزواج مميكنة.

أما المستندات الأساسية المطلوبة للتسجيل في الحالات الخاصة، فتشمل:

* صورة وثيقة الطلاق مميكنة.

* قرار محكمة بحضانة الأم للأبناء في حالة الطلاق.

* صورة وثيقة الوفاة مميكنة.

* قرار محكمة بالوصاية الشرعية على الأبناء في حالة الطلاق او الوفاة.

* قرار محكمة بالطلاق في حالة الهجر.

* بحث اجتماعي للغير قادرين.

* صورة من كارت تكافل /كرامة من التضامن الاجتماعي مع الاطلاع على الأصل.

* أفاده من التضامن الاجتماعي بالحصول على إحدى معاشات التضامن الاجتماعي.

* صورة من كارت الأسر البديلة وصورة عقد الكفالة مع الاطلاع على الأصل في حالة الاسر البديلة.

* إفادة من مصلحة السجون في حالة أن العائل أو أحد أفراد الاسرة مسجون.

* استمارة س51 أو إفادة من القوات المسلحة بأن العائل وأسرته لا ينتفعون بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

* إفادة من السفارة في حالات الهجرة خارج مصر لأحد أفراد الأسرة.

* صورة من جواز السفر وعقد العمل بالخارج في حالة أن أحد أفراد الأسرة يعمل خارج مصر.

* صورة بطاقة التجنيد أو إفادة من وحدة التجنيد التابع لها والموضح بها تاريخ بدء ونهاية التجنيد.

وتتضمن مستندات الدخل الأساسية المطلوبة للتسجيل:

* مفردات مرتب للموظف في حالة الموظف.

* طابعة تأميني من التأمينات الاجتماعية لكافة الحالات.

* بيان بالمعاش العسكري من القوات المسلحة.

* إقرار صاحب العمل بالسداد في حالة الموظف.

* إقرار ضريبي من مصلحة الضرائب في حالة العمالة الحرة.

