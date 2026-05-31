حتى تقي نفسك.. إليك 11 شرطًا صحيًا لحماية طعامك في عيد الأضحى

كتب : عمر صبري

03:30 ص 31/05/2026 تعديل في 04:06 ص

المركز القومي للبحوث

نشر المركز القومي للبحوث عدد من الاشتراطات الصحية الوقائية في الشراء والتداول والطهي إلى جانب اتباع قواعد النظافة الشخصية، مثل: غسل اليدين جيدًا وتجنب ملامسة الأغذية النيئة، وذلك بالنسبة للأطعمة مثل اللحوم والتسالى والمشروبات.

وتُعتبر هذه الأغذية آمنة وصحية عند إعدادها وتناولها بطريقة سليمة وبكميات معتدلة، للدكتور شريف رمزي أستاذ سموم الغذاء قسم سموم وملوثات الغذاء، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، كالتالي:

• شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، وتجنب المنتجات مجهولة المصدر لتفادي الغش أو سوء التخزين، خاصة المكسرات مثل الفول السوداني التي قد تتعرض لنمو الفطريات وإنتاج السموم.

• اتباع طرق الطهي الصحية مثل الشواء والسلق، وتجنب استخدام الزيوت المهدرجة أو السمن بكثرة.

• تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة على فترات متقاربة بدلًا من وجبات كبيرة.

• تقليل تناول الأطعمة الدسمة والحلويات والمشروبات المحلاة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.
• الحرص على تناول طبق متوسط من السلطة الخضراء لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

• شرب الماء قبل وأثناء تناول الطعام، مع مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء لتجنب عسر الهضم.
• يمكن للأصحاء تناول كوب ماء مضاف إليه قليل من الليمون بعد الطعام.

• تناول كوب من الزبادي مضاف إليه ربع ملعقة صغيرة من بذور الشيا (بعد نقعها 10 دقائق) لدعم صحة الجهاز الهضمي.

• تجنب تناول المشروبات السكرية والفواكه مباشرة بعد الطعام، ويفضل تأجيلها لمدة ساعتين لتفادي التخمرات.

• الامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً (أو قبلها إن أمكن) لإعطاء الجسم فرصة للراحة.

• تجنب الوجبات السريعة من المطاعم، والحرص على تناول الطعام المنزلي.

