كليات ومصروفات جامعة النهضة ببني سويف تنسيق 2026
كتب : عمر صبري
جامعة النهضة ببني سويف
أعلن الموقع الإلكتروني لجامعة النهضة ببني سويف الرسوم الدراسية للطلاب المصريين العام الأكاديمي 2025/2026 ومن المقرر الإعلان عن مصروفات العم الجامعي 2026 - 2027 بتنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026- 2027.
وفيما يلي مصروفات البرنامج والرسوم بالجنيه المصري:
الصيدلة 129,000
طب الفم والأسنان 169,000
إدارة الأعمال (إنجليزي) 55,000
إدارة الأعمال (عربي) 42,500
الإعلام واللغات 49,000
علوم الحاسب 79,000
الهندسة 69,575
الطب البشري 252,000
العلاج الطبيعي 99,000
الفنون الجميلة 54,450
التمريض 59,000
