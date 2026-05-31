أعلن الموقع الإلكتروني لجامعة النهضة ببني سويف الرسوم الدراسية للطلاب المصريين العام الأكاديمي 2025/2026 ومن المقرر الإعلان عن مصروفات العم الجامعي 2026 - 2027 بتنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026- 2027.

وفيما يلي مصروفات البرنامج والرسوم بالجنيه المصري:

الصيدلة 129,000

طب الفم والأسنان 169,000

إدارة الأعمال (إنجليزي) 55,000

إدارة الأعمال (عربي) 42,500

الإعلام واللغات 49,000

علوم الحاسب 79,000

الهندسة 69,575

الطب البشري 252,000

العلاج الطبيعي 99,000

الفنون الجميلة 54,450

التمريض 59,000

