إعلان

كليات ومصروفات جامعة النهضة ببني سويف تنسيق 2026

كتب : عمر صبري

04:30 ص 31/05/2026

جامعة النهضة ببني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الموقع الإلكتروني لجامعة النهضة ببني سويف الرسوم الدراسية للطلاب المصريين العام الأكاديمي 2025/2026 ومن المقرر الإعلان عن مصروفات العم الجامعي 2026 - 2027 بتنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2026- 2027.

وفيما يلي مصروفات البرنامج والرسوم بالجنيه المصري:

الصيدلة 129,000
طب الفم والأسنان 169,000
إدارة الأعمال (إنجليزي) 55,000
إدارة الأعمال (عربي) 42,500
الإعلام واللغات 49,000
علوم الحاسب 79,000
الهندسة 69,575
الطب البشري 252,000
العلاج الطبيعي 99,000
الفنون الجميلة 54,450
التمريض 59,000

إقرأ أيضًا:

الأسنان تصل لـ350 ألفًا.. مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

كيف تقلل المواد الضارة في اللحوم بنسبة 90%؟.. أستاذ تغذية ينصح بهذه التتبيلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة النهضة ببني سويف جامعة النهضة كليات النهضة مصروفات النهضة بني سويف تنسيق 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد
لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
علاقات

لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب
رياضة محلية

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب

كليات ومصروفات جامعة النهضة ببني سويف تنسيق 2026
جامعات ومعاهد

كليات ومصروفات جامعة النهضة ببني سويف تنسيق 2026
بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور
زووم

بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان