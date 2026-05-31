كشفت مصادر دبلوماسية واستخباراتية، عن عبور عشرات ناقلات النفط والغاز المسال مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، بعد حصولها على تصاريح عبور من إيران والحرس الثوري.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع "يسرائيل هيوم" من 3 مصادر دبلوماسية واستخباراتية، فإن بعض الناقلات عبرت برفقة الأسطول الأمريكي.

في حين أكدت مصادر أخرى أن جزءا من العبور تم بعد تنسيق ودفع رسوم لطهران والحرس الثوري.

ووصلت معظم الناقلات إلى الصين والهند، بينما شقت ناقلات أخرى تحمل غازا مسالا من قطر طريقها إلى أسواق في أوروبا.

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن قطر قامت بتحويل أموال إلى إيران كدفعة مقابل عبور الناقلات في مضيق هرمز، إضافة إلى قنوات سرية أخرى ساعدت النظام الإيراني على التعامل مع العقوبات.

جاء ذلك في وقت عرضت فيه الدوحة أن تكون الدفعة الأولى لإيران في إطار التفاهمات الجاري بلورتها بمبلغ 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة لديها.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع هذه التقارير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماجد الأنصاري، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق هي عارية من الصحة.

وشدد الأنصاري على أن هذه المزاعم يتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن جهود قطر الدبلوماسية معروفة وواضحة، وأن هذه السرديات ما هي إلا محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام.

تأتي هذه التطورات في وقت يسود فيه ترقب لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مذكرة التفاهم الجاري بلورتها مع إيران.

وأفادت المصادر، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق، بسبب الخلافات حول صياغته، بالإضافة إلى معارضة كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني لبعض البنود المتعلقة بالبرنامج النووي.

وفي هذا الإطار، صرح ترامب، أنه لن يتم تحويل أي أموال طالما لم تلتزم إيران بتسليم مخزون اليورانيوم المخصب لديها.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن الحكومة الإيرانية في المراحل النهائية من التصديق على اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتخذ القرار النهائي بالموافقة عليه، وفقا لروسيا اليوم.