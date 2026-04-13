إعلان

بالصور.. حدائق البحيرة تستقبل المواطنين في عيد الربيع وسط أجواء احتفالية

كتب : مصراوي

02:52 م 13/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حدائق البحيره في شم النسيم
  • عرض 5 صورة
    حديقه الجمهوريه بدمنهور
  • عرض 5 صورة
    حدائق ومنتزهات البحيره
  • عرض 5 صورة
    حدائق البحيره

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فتحت حدائق البحيرة أبوابها لاستقبال المواطنين، اليوم، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الربيع، وسط توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بأهالي المحافظة وزائريها خلال الاحتفالات.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

وأكدت المحافظ أهمية تكثيف أعمال النظافة والتجميل داخل الحدائق، وصيانة المرافق العامة، مع تواجد فرق المتابعة الميدانية على مدار اليوم، لضمان حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يسهم في توفير أجواء منظمة وآمنة تُمكّن المواطنين من قضاء أوقات ممتعة خلال الاحتفالات.

فرحة المواطنين في المتنزهات

وعمت مظاهر البهجة والفرحة ا الحدائق والمتنزهات، حيث توافدت الأسر والشباب والأطفال منذ الساعات الأولى للاحتفال، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والهواء الطلق، وسط أجواء يسودها الفرح والمرح.

كما أظهرت اللقطات تفاعل الأطفال مع الألعاب والمساحات الخضراء، وحرص الأسر على التقاط الصور التذكارية وقضاء أوقات مميزة.

مراجعة جاهزية المعديات النيلية

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ بضرورة مراجعة جاهزية المعديات النهرية والوسائل النيلية بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامتها الفنية وانتظام عملها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة ورفع كفاءة أطقم التشغيل، لضمان تأمين حركة المواطنين خلال أيام الاحتفالات، حيث تابعت الوحدات المحلية الالتزام بكافة اشتراطات السلامة والأمان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة البحيرة عيد الربيع شم النسيم حدائق البحيرة جاكلين عازر المتنزهات المعديات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

