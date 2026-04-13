تموين بني سويف: ضبط محطات وقود تلاعبت في 126 ألف لتر بنزين وسولار

فتحت حدائق البحيرة أبوابها لاستقبال المواطنين، اليوم، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الربيع، وسط توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بأهالي المحافظة وزائريها خلال الاحتفالات.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

وأكدت المحافظ أهمية تكثيف أعمال النظافة والتجميل داخل الحدائق، وصيانة المرافق العامة، مع تواجد فرق المتابعة الميدانية على مدار اليوم، لضمان حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يسهم في توفير أجواء منظمة وآمنة تُمكّن المواطنين من قضاء أوقات ممتعة خلال الاحتفالات.

فرحة المواطنين في المتنزهات

وعمت مظاهر البهجة والفرحة ا الحدائق والمتنزهات، حيث توافدت الأسر والشباب والأطفال منذ الساعات الأولى للاحتفال، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والهواء الطلق، وسط أجواء يسودها الفرح والمرح.

كما أظهرت اللقطات تفاعل الأطفال مع الألعاب والمساحات الخضراء، وحرص الأسر على التقاط الصور التذكارية وقضاء أوقات مميزة.

مراجعة جاهزية المعديات النيلية

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ بضرورة مراجعة جاهزية المعديات النهرية والوسائل النيلية بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامتها الفنية وانتظام عملها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة ورفع كفاءة أطقم التشغيل، لضمان تأمين حركة المواطنين خلال أيام الاحتفالات، حيث تابعت الوحدات المحلية الالتزام بكافة اشتراطات السلامة والأمان.