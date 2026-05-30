الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

16:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

كاب فيردي

18:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

16:00

الأردن

رسالة أبو ريدة للاعبي منتخب مصر قبل السفر لأمريكا

كتب : رمضان حسن

11:10 م 30/05/2026 تعديل في 11:15 م
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (6)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (3)
    منتخب مصر (9)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (7)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (4)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (5)

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، على زيارة معسكر منتخب مصر الأول قبل السفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وعقد أبوريدة جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر مباشرة بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة والدكتور مصطفي عزام الأمين العام للاتحاد ، ووجه أبوريدة كلمة تحفيزية لهم مؤكدا علي ثقته الكبيرة واللامحدودة في كل أعضاء المنتخب الوطني وقدرتهم علي إسعاد الجماهير المصرية وتقديم نسخة استثنائية للفراعنة في الظهور الرابع لهم في هذا المحفل الكبير .

وقال أبوريدة في كلمته ، إن ماقدمه المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية من نتائج وعروض قوية والتأهل لكأس العالم مبكرا وبدون حسابات معقدة ، يجعل الجميع يعقد آمالا كبيرة عليكم لمواصلة النجاحات في كأس العالم وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية بتوقيع هذا الجيل المميز والرائع من اللاعبين وبقيادة جهاز فني وطني خالص علي أعلي مستوي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذين نجحا بامتياز في نقل خبراتهما الدولية الكبيرة وبث الحماس والروح القتالية في نفوس اللاعبين .

وشدد، علي استمرار الدعم الكامل للمنتخب الوطني وتقديم كل ما يلزم لتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية .

اختتم أبوريدة كلمته بالإشارة إلي أنه سيلحق بالبعثة في الولايات المتحدة قبل خوض ودية البرازيل لظروف خاصة ، علي أن يتابع أحوال البعثة أولا بأول مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة بهدف تذليل أي عقبات وتقديم كل أوجه الدعم وتلبية مطالب المنتخب الوطني قبل خوض نهائيات بطولة كأس العالم .

تريزيجيه: منتخب مصر لن يكرر في مونديال 2026 ما حدث في روسيا

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب
صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب

