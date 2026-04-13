توافدت مئات الأسر على كورنيش النيل بمدينة المنيا، منذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين لقضاء يوم شم النسيم، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

وحرصت الأسر على اصطحاب مأكولات أعياد الربيع وفي مقدمتها الفسيخ والرنجة، والفطير مشلتت و المشروبات المختلفة، لقضاء اليوم برفقة أبناء العائلة.

كما شهد الكورنيش توافد بعض الأسر منذ مساء أمس والمبيت على الكورنيش، في عادة يحرص عليها أبناء القرى لحجز أماكن لهم أسفل ظب الأشجار لتجنب حرارة الشمس في الصباح.

وشهد كورنيش المنيا أجواء من الفرحة مع انتشار بائعي الألعاب والأيس كريم والعصائر، وسط تواجد أمني ملحوظ على مسافات متقاربة لتأمين الزائرين.



