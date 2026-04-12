السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في الفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

09:06 م 12/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق بمزرعة عجول وماعز بالفيوم
  • عرض 3 صورة
    إخماد حريق بمزرعة مواشي في الفيوم

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، مساء الأحد، في إخماد حريق هائل اندلع داخل مزرعة مواشي وماعز وجمال بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم، وذلك قبل امتداد النيران إلى قاعات أفراح ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بلاغ أمني وتحرك فوري

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم (أول)، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي وأغنام مملوكة للمواطن محمد سامي أحمد، 50 عامًا، ومقيم بمدينة الفيوم.

الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق

وعلى الفور، جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء تحت قيادة العقيد إسلام حمدي، وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، وبإشراف العميد محمد ماجد مدير الإدارة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، والتي تضم عددًا من قاعات الأفراح.

سبب الحريق والخسائر

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ناتج عن وصلات عشوائية داخل المزرعة غير المرخصة، فيما أسفر الحريق عن نفوق 4 عجول، وجملين، و5 رؤوس ماعز.

تحقيقات النيابة

وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

حريق الفيوم مزرعة مواشي الحماية المدنية حريق مزرعة مواشي الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
مصراوى TV

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
شئون عربية و دولية

ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
حوادث وقضايا

فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته
أخبار مصر

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية