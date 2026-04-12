نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، مساء الأحد، في إخماد حريق هائل اندلع داخل مزرعة مواشي وماعز وجمال بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم، وذلك قبل امتداد النيران إلى قاعات أفراح ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بلاغ أمني وتحرك فوري

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم (أول)، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي وأغنام مملوكة للمواطن محمد سامي أحمد، 50 عامًا، ومقيم بمدينة الفيوم.

الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق

وعلى الفور، جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء تحت قيادة العقيد إسلام حمدي، وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، وبإشراف العميد محمد ماجد مدير الإدارة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، والتي تضم عددًا من قاعات الأفراح.

سبب الحريق والخسائر

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ناتج عن وصلات عشوائية داخل المزرعة غير المرخصة، فيما أسفر الحريق عن نفوق 4 عجول، وجملين، و5 رؤوس ماعز.

تحقيقات النيابة

وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.