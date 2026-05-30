إعلان

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:24 م 30/05/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الزراعي المار بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

بلاغ من الأهالي وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم نتج عنه عدد من الإصابات.

انتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع آثار التصادم، وتأمين حركة المرور، والتعامل مع المصابين.

تحديد المصابين في الحادث

وأسفرت المعاينة الأولية عن إصابة 5 أشخاص، وهم: "مينا. ن" (24 عامًا)، و"مينا. م" (34 عامًا)، و"تادرس. ع" (30 عامًا)، و"ديفيد. ب" (22 عامًا)، و"محمد. ح" (25 عامًا).

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط مركز منفلوط قرية الحواتكة تصادم سيارتين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد
رسالة أبو ريدة للاعبي منتخب مصر قبل السفر لأمريكا
رياضة محلية

رسالة أبو ريدة للاعبي منتخب مصر قبل السفر لأمريكا
تركيا: إيران وأمريكا تقتربان من اتفاق لفتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تركيا: إيران وأمريكا تقتربان من اتفاق لفتح مضيق هرمز
القاهرة تسجل 34 درجة.. الأرصاد تحذر: استمرار الموجة الحارة غدًا على كافة
أخبار مصر

القاهرة تسجل 34 درجة.. الأرصاد تحذر: استمرار الموجة الحارة غدًا على كافة
عبدالرحيم كمال يعلق على حصد باريس سان جرمان لقب دوري أبطال أوروبا
زووم

عبدالرحيم كمال يعلق على حصد باريس سان جرمان لقب دوري أبطال أوروبا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان