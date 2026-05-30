شهد الطريق الزراعي المار بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

بلاغ من الأهالي وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم نتج عنه عدد من الإصابات.

انتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع آثار التصادم، وتأمين حركة المرور، والتعامل مع المصابين.

تحديد المصابين في الحادث

وأسفرت المعاينة الأولية عن إصابة 5 أشخاص، وهم: "مينا. ن" (24 عامًا)، و"مينا. م" (34 عامًا)، و"تادرس. ع" (30 عامًا)، و"ديفيد. ب" (22 عامًا)، و"محمد. ح" (25 عامًا).

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.