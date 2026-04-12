شهدت كنائس محافظة أسيوط، اليوم الأحد، توافدًا كثيفًا من المواطنين مسلمين ومسيحيين، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد ونيل البركات، في أجواء احتفالية مشتركة جسدت معاني الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء المحافظة.

مشهد إنساني بكنيسة مار ميخائيل

وفي كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، اصطف المهنئون في الساحة الرئيسية لتبادل التهاني والتبريكات وسط مشاعر فرح، حيث شارك عدد كبير من المسلمين إلى جانب قيادات تنفيذية وأمنية وشخصيات شعبية في تقديم التهنئة للأقباط، مؤكدين قيم التسامح والمحبة التي تجمع أبناء الوطن.

توزيع العيديات ونيل البركات

وفي إطار الاحتفالات، قام الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، بتوزيع العيديات والحلوى والشوكولاتة على الحضور من الأطفال والشباب والرجال والنساء، عقب توافدهم لتقديم التهاني والحصول على البركات.

انتشار أمني لتأمين الاحتفالات

وعلى صعيد آخر، كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة، حيث جرى إغلاق عدد من الطرق المؤدية إليها ضمن الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين الاحتفالات.

تنظيم مروري لضمان سلامة المواطنين

كما نفذت إدارة المرور خطة تنظيمية شملت إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى الكنائس حتى انتهاء الاحتفالات، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة لضمان سير الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة.