أعلن هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ في المدينة استعدادًا لاستقبال شم النسيم، وأعياد الربيع، وذلك وفق توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

أكد رئيس مدينة بلطيم في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه جرى استعدادات مكثفة في جميع أنحاء المدينة، شملت حملات النظافة العامة، والتجميل لإستقبال شم النسيم وأعياد الربيع بمدينة مصيف بلطيم.

ولفت إلى أن أعمال الاستعدادات لاستقبال شم النسيم شملت رفع الرمال المتطايرة والزاحفة على طريق الكورنيش بداية من شاطيء الفنار غربًا وحتى نهاية شاطيء الفيروز شرقًا نتيجة التقلبات الجوية بكورنيش البحر الناتجة عن النواة نتيجة والتقلبات الجوية الفترة الماضية.



وأوضح أنه جرى قص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وتهذيب أشجار النخيل ،وإزالة الحشائش الضارة بالجزر الوسطى، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالحدائق العامة لتحسين المظهر الجمالي والحضاري لمدينة مصيف بلطيم.

وقال رئيس مدينة بلطيم، إن المدينة في كامل جاهزيتها الكاملة لاستقبال احتفالات شم النسيم، وعيد القيامة المجيد من خلال خطة متكاملة تستهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة لزائري اليوم الواحد، ورواد المدينة سواء للحدائق العامة، والمتنزهات، والملاهي، وجميع الخدمات الترفيهية بكامل جاهزيتها والاستعدادات لصيف 2026.