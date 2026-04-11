إعلان

منظومة رقابية صارمة.. الإسكندرية تتحرك لحماية تراثها وحصر المباني التاريخية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:18 م 11/04/2026 تعديل في 10:03 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اجتماع موسع للجنة حصر الطراز المعماري بالإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    جانب من اجتماع لجنة حصر الطراز المعماري بالإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    جانب من اجتماع لجنة حصر الطراز المعماري بالإسكندرية2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006.

تحديث بيانات العقارات التراثية

تناول الاجتماع آليات تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات التراثية، إلى جانب وضع منظومة رقابية صارمة لمنع أي تعديات على المباني ذات القيمة التاريخية، بما يضمن الحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة.

تكامل مؤسسي لحماية التراث

وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم ممثلون عن وزارتي الثقافة والإسكان، إضافة إلى قيادات تنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات المختصة بالشؤون القانونية والحفاظ على التراث.

إجراءات حاسمة ضد المخالفات

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم مع أي ممارسات تمس العقارات التراثية، مؤكدًا صدور توجيهات باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تعديات، باعتبار ملف التراث أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

خطة عمل ميدانية لحماية الإرث المعماري

وانتهى الاجتماع إلى وضع آلية عمل للمرحلة المقبلة تعتمد على تكثيف الحصر الميداني للمباني وتدقيق البيانات، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات ومتابعة مستمرة لضمان حماية الهوية المعمارية المميزة للإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الإسكندرية أيمن عطية المباني التراثية الطراز المعماري

إدارة ترامب توافق على إعلان كوارث كبرى في 7 ولايات بسبب الطقس السيء
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
منظومة رقابية صارمة.. الإسكندرية تتحرك لحماية تراثها وحصر المباني التاريخية
منظومة رقابية صارمة.. الإسكندرية تتحرك لحماية تراثها وحصر المباني التاريخية
نيويورك تايمز: مضيق هرمز نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران
محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

