تواصل الفنانة تارا عماد الترويج لفيلم "7 Dogs" قبل بدء عرضه في السينمات حول العالم 27 مايو الجاري، وتشارك بطولته نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

نشرت تارا عماد صورا من كواليس العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" عبر صفحتها على انستجرام، وكتبت على الصور: "من العرض الخاص العالمي لفيلم 7 Dogs، في السينمات 27 مايو، لا استطيع الانتظار حتى تقابلوا كابتن كلير".

كواليس فيلم "7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج بلال فلاح وعادل العربي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

تارا عماد تنتظر عرض فيلم "طه الغريب"

تشارك الفنانة تارا عماد الفنان حسن الرداد بطولة فيلم "طه الغريب" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

اقرأ أيضا:

أزمة الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي

قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب



