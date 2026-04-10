شهدت إحدى قرى مركز المنيا، حادثاً أليماً راح ضحيته طفلة إثر سقوطها داخل ماكينة عجين بمخبز أثناء مساعدتها لوالدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث وفاة طفلة داخل مخبز في قرية بني أحمد الشرقية.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة “مي محمد ” 12 سنة، إثر سقوطها داخل ماكينة عجن الخبز أثناء العمل ومساعدتها والدها، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة ووفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرخت بدفن الجثة.