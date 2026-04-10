رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:17 م 10/04/2026

الطفلة مي محمد

شهدت إحدى قرى مركز المنيا، حادثاً أليماً راح ضحيته طفلة إثر سقوطها داخل ماكينة عجين بمخبز أثناء مساعدتها لوالدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث وفاة طفلة داخل مخبز في قرية بني أحمد الشرقية.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة “مي محمد ” 12 سنة، إثر سقوطها داخل ماكينة عجن الخبز أثناء العمل ومساعدتها والدها، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة ووفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرخت بدفن الجثة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة
رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
أخبار المحافظات

رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
بالأرقام.. شباب بلوزداد الجزائري يتفوق على الزمالك في الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأرقام.. شباب بلوزداد الجزائري يتفوق على الزمالك في الكونفدرالية
تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية

تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
حوادث وقضايا

"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية

