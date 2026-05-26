إيران تعدم شخصًا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل

كتب : وكالات

12:34 م 26/05/2026

علم إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق شخص اتهم بالتجسس والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.

وأوضحت الوكالة أن الشخص الذي تم تنفيذ الحكم بحقه يدعى غلام رضا خاني شكراب.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السجون الإيرانية تحركات احتجاجية جديدة، بعد إعلان سجناء سياسيين خلال شهر مايو الجاري الدخول في إضراب عن الطعام بهدف الضغط على السلطات لوقف ما وصفوه بتصاعد موجة الإعدامات.

ووفق تقديرات صادرة عن منظمات حقوقية، بلغ عدد أحكام الإعدام المنفذة 612 حالة منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة تحمل اسم "كل ثلاثاء لا للإعدام"، أطلقها سجناء سياسيون داخل 56 سجناً في إيران، ووصلت إلى أسبوعها الثامن عشر بعد المئة، مع توقعات باستمرارها وتصعيدها خلال الفترة المقبلة.

وبالتزامن مع هذه التحركات، تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام، حيث شهد سجن وكيل آباد في مدينة مشهد تنفيذ أحكام بحق ثلاثة سجناء من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى تنفيذ حكم آخر بحق سجين رابع داخل سجن أرومية.

