ضربت عواصف ترابية، منذ قليل، واحة الخارجة عاصمة محافظة الوادي الجديد، بعد أن اجتاحت في وقت سابق مركز الفرافرة، لتغطي موجة الأتربة والرمال المتحركة مساحات واسعة من الواحات، وسط استنفار تنفيذي لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.

تحرك عاجل ورفع حالة الطوارئ

وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، مع التركيز على المراكز المرتبطة بالمحاور والطرق الإقليمية التي تربط المحافظة بمحافظات وادي النيل، وعلى رأسها أسيوط والأقصر، لضمان استمرارية الحركة المرورية وعدم تأثرها بالعواصف.

تأمين الطرق والمحاور الحيوية

شددت التوجيهات على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع، إلى جانب الدفع بالمعدات الثقيلة في المناطق الأكثر تأثرًا، بهدف إزالة الرمال المتراكمة على الطرق ومنع إغلاقها أو تعطيل حركة السير، خاصة مع تزايد حدة الرياح المحملة بالأتربة.

مواجهة زحف الرمال

أوضحت المحافظ أن رفع درجة الاستعداد يأتي لمواجهة ظاهرة زحف الرمال، التي تتكرر في الطرق الصحراوية مع نشاط الرياح القوية، مشيرة إلى أن التعامل الفوري مع هذه الظاهرة يعد أولوية للحفاظ على سلامة المواطنين.

استمرار الجاهزية حتى استقرار الطقس

أكدت المحافظة أن فرق العمل ستظل في حالة استعداد كامل لحين استقرار الأحوال الجوية وانحسار تأثير العواصف، مع متابعة مستمرة لضمان انتظام الحركة بين مراكز الوادي الجديد والمحافظات المجاورة.

خطة سريعة للحد من التأثيرات

تستهدف خطة التحرك السريع تقليل آثار العواصف الترابية على البنية التحتية والطرق، مع الحفاظ على انسيابية المرور، خاصة في ظل امتداد تأثير الموجة إلى مناطق واسعة داخل المحافظة.