أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، لمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجارية بالمحطة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة المثلى من مياه الصرف المعالجة.

وضع المحطة قبل التطوير

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن وضع المحطة قبل التطوير، حيث أنشئت عام 2011 بطاقة تصميمية تبلغ 8 آلاف متر مكعب يوميًا، مقسمة على 4 وحدات بقدرة 2000 متر مكعب لكل وحدة، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية باستخدام أقراص بيولوجية دوارة "RBC".

وأشار الشرح إلى أن المياه المجمعة كانت تُصرف جزئيًا على حوض تبخير، مع تخزين جزء آخر في البرك والأخوار حول المحطة، وقد خرجت المحطة عن الخدمة نتيجة تقادم نظام التشغيل.

محاور التطوير

تتضمن أعمال التطوير تعديل نظام المعالجة للعمل بنظام "IFAS"، الذي يجمع بين الحمأة النشطة والميديا البلاستيكية، تليها مرشحات رملية، بتكلفة إجمالية 408 مليون جنيه. ومن المخطط الانتهاء من المشروع في ديسمبر المقبل، بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمدينة.

الارتقاء بالخدمات

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تحرص على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في المدن السياحية، باعتبار قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أحد ركائز التنمية المستدامة المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

متابعة نسب الإنجاز

وجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة أعمال التطوير، ومراجعة نسب الإنجاز، والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل أي عقبات أولًا بأول.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب.