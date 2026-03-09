إعلان

محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلاً رمضان بمنيا القمح ويشدد على الالتزام بالأسعار

كتب : ياسمين عزت

03:01 م 09/03/2026

محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلاً رمضان (2)

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض “أهلاً رمضان” المقام بميدان المنسي بمدينة منيا القمح، لمتابعة التزام التجار بالأسعار المعلنة والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور الأستاذ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.


ويقام المعرض على مساحة 120 مترًا ويضم 5 باكيات، بالتعاون بين محافظة الشرقية ومديرية التموين وكبار التجار، بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، ضمن مبادرة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان.


وخلال الجولة، تفقد محافظ الشرقية أقسام المعرض المختلفة، مشددًا على ضرورة التزام التجار بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض التي تتراوح ما بين 25% إلى 30% مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية.كما وجه المحافظ بزيادة وضخ كميات إضافية من اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان والسلع الغذائية الأساسية داخل المعرض، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وحرص الأشموني على لقاء عدد من المواطنين أمام المعرض، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن جودة السلع والأسعار، موجهاً رئيس مركز ومدينة منيا القمح بدراسة مطالبهم والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة.وأكد محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومعارض بيع السلع الغذائية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

