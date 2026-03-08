3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء توجهم لتشييع جثمان أحد أبناء قرية صالح قنديل.

إخطار أمني وانتقال سيارات الإسعاف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل في نطاق مركز ببا، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

سبب الحادث والمعاينة الأولية

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى كانت تقل عددًا من الأهالي في طريقهم لتشييع جثمان أحد أبناء قرية صالح قنديل التابعة لمركز ببا، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بإصابات مختلفة.

نقل الضحايا وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.