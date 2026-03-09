إعلان

أزمة البوتاجاز بأسيوط.. تخصيص أرقام جديدة لتلقي شكاوى المواطنين

كتب : محمود عجمي

06:33 م 09/03/2026

مواجهة نقص أسطوانات الغاز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، تخصيص أرقام هواتف جديدة لمديري الإدارات التموينية في مختلف المراكز، بهدف تسهيل تواصل المواطنين مع المسؤولين مباشرة وتلقي أي شكاوى تتعلق بالخدمات التموينية.

توجيهات المحافظ بتسهيل التواصل

وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قيادات المديرية بضرورة تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومسؤولي الإدارات التموينية، لتخفيف الأعباء عنهم وضمان سرعة التعامل مع المشكلات وإيجاد حلول فورية لها.

شكاوى متزايدة من نقص أسطوانات البوتاجاز

شهدت الأيام الماضية تزايدًا في شكاوى أهالي قرى مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج ومنفلوط والقوصية والبداري وساحل سليم وأبنوب، بسبب نقص شديد في أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات منذ بداية شهر رمضان، مع انتشار بيعها في السوق السوداء والباعة الجائلين، ما أدى إلى حالة من الزحام أمام نقاط التوزيع الرسمية.

مطالبات بتشديد الرقابة

وأعرب المواطنون عن استيائهم من ضعف الرقابة على بعض المستودعات، مطالبين بتكثيف المتابعة اليومية لمنع التلاعب ومحاسبة المقصرين، وانتقدوا أداء بعض مفتشي التموين.

تحركات مكثفة لمواجهة الأزمة

أكد اللواء محمد علوان أن مديرية التموين كثفت جهودها خلال الأيام الأخيرة لزيادة معدلات ضخ أسطوانات البوتاجاز، ضمن خطة متابعة مستمرة لتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة.

ضخ 56 ألف أسطوانة يوميًا

وأوضح المحافظ أن المديرية، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، نسّقت مع شركات التعبئة والتوزيع لضخ كميات إضافية يوميًا، مؤكدًا أن المحافظة تستقبل نحو 56 ألف أسطوانة منزلية يوميًا، يتم توزيعها عبر مستودعات الشركة والمستودعات الأهلية لتلبية احتياجات الأهالي.

