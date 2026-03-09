إعلان

ترامب: لست سعيدًا باختيار مجتبى خامنئي مرشدًا لـ إيران


كتب- محمد أبو بكر:

04:47 ص 09/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس سعيدا باختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.

أضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران كان لديها نحو 1200 صاروخ موجّه نحو دول الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الماضية، بحسب فوكس نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا يتم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعلق ترامب على ما يتردد بشأن انتخاب مجتبى خامنئي، قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأشار إلى أن إيران كانت ستتمكن من تدمير إسرائيل لولا وجوده إلى جانب نتنياهو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب مجتبى خامنئي اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقنية جديدة قد تعيد بناء العظام التالفة بشكل طبيعي
نصائح طبية

تقنية جديدة قد تعيد بناء العظام التالفة بشكل طبيعي
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
خبير تربوي: تكدس خريجي الكليات النظرية يهدد سوق العمل
مدارس

خبير تربوي: تكدس خريجي الكليات النظرية يهدد سوق العمل
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة