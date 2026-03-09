قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس سعيدا باختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.

أضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران كان لديها نحو 1200 صاروخ موجّه نحو دول الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الماضية، بحسب فوكس نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا يتم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعلق ترامب على ما يتردد بشأن انتخاب مجتبى خامنئي، قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأشار إلى أن إيران كانت ستتمكن من تدمير إسرائيل لولا وجوده إلى جانب نتنياهو.