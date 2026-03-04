أعلن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن "الهجمات الإيرانية الغاشمة" التي استهدفت بلاده وبلدان مجلس التعاون الخليجي والأردن، والتي أسفرت عن أضرار في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية والممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية والنفطية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأضاف في بيان أن هذه "الاعتداءات الإيرانية المروعة التي ترهب المدنيين الآمنين والسكان المسالمين، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، لا مبرر لها على الإطلاق".

شدد الزياني على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، مؤكداً على الحق المشروع لمملكة البحرين والدول الشقيقة في الدفاع عن النفس، بما يسمح لها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها، كما أكد على أهمية الحوار والدبلوماسية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار لتجاوز الأزمة الراهنة، وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

وحضّ وزير الخارجية البحريني المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، على الاضطلاع بمسؤولياته القانونية، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف ما وصفه بالانتهاكات الإيرانية، والعمل المشترك لضمان أمن الأجواء والممرات البحرية والمائية، وسلامة سلاسل الإمداد، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.