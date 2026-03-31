إعلان

مصرع سيدة إثر سقوط جدار بلكونة عليها في طوخ بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:03 م 31/03/2026

آثار سقوط جدار بلكونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت سيدة مصرعها إثر حادث مأساوي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بعد سقوط جدار بلكونة من الطابق الرابع عليها، وذلك أثناء وجودها أسفل أحد العقارات بمنطقة جامع المناصرة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع الحادث بالقرب من مسجد المناصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة السيدة في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وجرى نقل جثمان المتوفاة، وتدعى صفاء بكري، إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تصريح الدفن بعد التشريح

ومن جانبها، صرحت جهات التحقيق بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفاة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

