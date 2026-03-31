10 مصابين في تصادم سيارة وميكروباص يقل طلابًا بالمنيا

كتب : جمال محمد

03:29 م 31/03/2026

إسعاف أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بينهم عدد من الطلاب، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص والطلاب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

كشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل سائقي السيارتين، مما أسفر عن إصابة الركاب بكسور وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
نصائح طبية

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
نصائح طبية

بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران