أصيب 10 أشخاص بينهم عدد من الطلاب، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص والطلاب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

كشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل سائقي السيارتين، مما أسفر عن إصابة الركاب بكسور وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.