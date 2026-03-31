تواصل محافظة الشرقية استعداداتها المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل القرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي هذا السياق، عقد أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع عدد من القيادات التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن خطة المبادرة، وذلك بحضور مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه، إلى جانب ممثلي وحدة «حياة كريمة» بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من توفير جميع قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتي تشمل إنشاء محطات رفع ومعالجة لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات دعم شبكات مياه الشرب، وذلك في إطار خطة تطوير 193 قرية موزعة على مراكز بلبيس، وفاقوس، وديرب نجم، وأبو حماد، وأولاد صقر.

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة الأولى، وتفادي أي معوقات سابقة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أوضح حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد حاليًا حالة من الجاهزية الكاملة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستهدف تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة داخل القرى.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد توسعًا ملحوظًا في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير شبكات الطرق، وبناء المدارس والمنشآت الصحية، وتعزيز البنية التكنولوجية وربط القرى بشبكات الاتصالات الحديثة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا داخل المحافظة، حيث تجاوزت نسب التنفيذ 95% بمركز الحسينية، وشملت تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي انعكست بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتطوير الريف المصري، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.