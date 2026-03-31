الأول من نوعه في الشرق الأوسط .. وزير التنمية المحلية تتفقد مركز التخلص

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مشروع تطوير منطقة بئر مسعود وتوسعة الكورنيش من المنتزه وحتي فندق القوات البحرية "المحروسة" في الإسكندرية.

تفاصيل جولة وزيرة التنمية المحلية بالإسكندرية

وتجرى وزيرة التنمية المحلية والبيئة جولات موسعة بعدد من المشروعات الحيوية بنطاق المحافظة، للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمعت عوض، إلى شرح من اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، حول كافة مكونات وتفاصيل المشروع الذي يهدف إلى تطوير الواجهة البحرية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من المناطق المميزة ذات الطابع التاريخي .

فتح الرؤية البصرية الكاملة للبحر

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمشروع الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى متنفس حضاري مفتوح لخدمة أبناء الإسكندرية وزائريها ، بالإضافة إلى فتح الرؤية البصرية الكاملة للبحر أمام المواطنين .

وأكدت حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية والحفاظ على رصيدها الحضارى والتراثى والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها تاريخها ومكانتها الفريدة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ هذا المشروع المهم وضمان التنفيذ وفقاً لأعلى معايير الجودة وفى التوقيات الزمنية المحددة للأعمال .

الحفاظ على الطابع التاريخي

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مشروع تطوير بئر مسعود يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق المفتوحة على البحر، وفتحها أمام المواطنين بصورة حضارية وآمنة، مشيرًا إلى أن المشروع يراعي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي للموقع وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وأضاف المحافظ أن الدولة حريصة على توفير مساحات عامة مجانية تتيح للمواطنين الاستمتاع بكورنيش الإسكندرية دون أعباء، لافتًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا لتطوير المناطق السياحية بأسلوب يحافظ على الهوية ويعزز من القيمة الجمالية والحضارية للمدينة.