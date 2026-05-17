كشف الفنان شريف منير عن احتفال ابنته كاميليا بعيد ميلاده، ونشر صورا من كواليس الاحتفال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ظهر شريف منير وسط أجواء احتفالية ومن أمامه كعكة عيد الميلاد، وبجانبه ابنته كاميليا إلى جانب عدد أصدقائها، إذ حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد والدها بطريقة مختلفة وغير تقليدية.

وكتب شريف منير على الصور: " كاميليا حبيبتي وبنتي الصغيرة احتفلت بييا بطريقتها مع اصحابها زوكش وآدم شكرا يا حبايبى".

شريف منير يحقق نجاحا كبيرا بمسلسل "رأس الأفعى" في رمضان 2026

وكانت آخر مشاركات الفنان شريف منير في الدراما التلفزيونية بمسلسل "رأس الأفعى" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يتناول العمل سلسلة من المطاردات والأحداث المشوقة، حيث يبرز دور قيادة مجموعة من ضباط الأمن الوطني في تعقب عناصر الجماعة الإرهابية (الإخوان) بهدف كشف مخططاتهم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، كارولين عزمي، أحمد غزي، محمود البزاوي، مراد مكرم، تأليف هاني سرحان وشارك في الكتابة نسمة سمير، إخراج محمد بكير.

أعمال ينتظر عرضها شريف منير قريبا

يشارك الفنان شريف منير بفيلم "ريد فلاج" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول العلاقات العاطفية والثقة بين الأزواج، حيث الطيار أحمد وزوجته مديرة شركة اﻹعلانات، وتتطرق قصتهما إلى تحديات الحب والتردد والثقة والخيانة في علاقات الشباب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جميلة عوض، نسرين أمين، سيف زهران، تأليف أحمد محيي، إخراج محمود كريم.

