استدعاء خطيبها.. توافق دفاعي المتهمة وأسرة عروس بورسعيد أمام الجنايات (فيديو وصور)

كتب : طارق الرفاعي

05:50 م 30/03/2026
    محامي عروس بورسعيد
    المتهمة بقتل عروس بورسعيد أمام المحكمة
    محكمة جنايات بورسعيد
    المتهمة بقتل عروس بورسعيد أمام المحكمة
    محكمة جنايات بورسعيد

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، توافقًا بين هيئة الدفاع عن المتهمة ومحامي أسرة المجني عليها على عدد من المطالب أمام محكمة جنايات بورسعيد.

مطالب مشتركة أمام المحكمة

واتفق الجانبان على تقديم طلبات متقاربة، حيث طالب نيازي إبراهيم مصطفى، محامي بالحق المدني عن أسرة المجني عليها، باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في عدد من النقاط الفنية المرتبطة بملابسات الواقعة.

استدعاء شهود ومسؤولين

كما تضمنت الطلبات استدعاء ضابط محرر محضر التحريات، إلى جانب استدعاء خطيب المجني عليها «محمود»، و«ليلى» الشهيرة بـ«شهد»، لسماع أقوالهم بشأن تفاصيل الواقعة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، عندما عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات سابقة

وكانت المتهمة، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، قد أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى خلاف حول شقة، تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياتها.

تفاصيل الجريمة وفق التحقيقات

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم غطاء رأسها «شال» في خنقها لمدة تقارب دقيقتين، حتى فارقت الحياة.

