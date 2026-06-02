رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة سهام جلال، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية، ووضعها بالعناية المركزة قبل أن يتم إعلان خبر وفاتها فجر اليوم.

يذكر أن الفنانة سهام جلال، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة، إذ تم وضعها بالعناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية أبرز الأعمال التي قدمتها الراحلة في السينما والتلفزيون والمسرح وهي كالآتي:

تنوعت أعمال الفنانة سهام جلال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، إذ أن من أشهر هذه الأعمال في السينما:

- حرب أطاليا مع أحمد الفنان السقا.

- فيلم ثقافي.

- فيلم حمادة يلعب.

- جواز بقرار جمهوري.

- الجدعان التي قدمت فيه أول بطولة مطلقة لها.

أما في التلفزيون شاركت الراحلة في الآتي:

- أين قلبي مع الفنانة يسرا.

- سارة مع الفنانة حنان ترك.

- حد السكين.

- رجل في زمن العولمة.

- للثروة حسابات أخرى.

يذكر أنه أمس الاثنين، أعلنت الفنانة سهام جلال، تعرضها لوعكة صحية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

كتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك أنا داخلة اعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".