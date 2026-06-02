مقتل 4 أشخاص إثر هجوم روسي واسع النطاق في أنحاء أوكرانيا

كتب : وكالات

05:26 ص 02/06/2026

ضربات روسية على كييف

قال مسؤولون، إن الهجمات الروسية في أنحاء أوكرانيا أودت بحياة 4 أشخاص وألحقت أضرارا بمبنيين سكنيين في العاصمة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أيام من التحذيرات من أن موسكو تخطط لهجوم كبير.

وذكر رئيس بلدية ‌كييف فيتالي كليتشكو، أن ما يشتبه بأنها ضربة صاروخية استهدفت مبنى سكنيا من 24 طابقا، مما أدى إلى انهياره.

ورحج رئيس البلدية، أن يكون هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض، لافتا إلى أن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة 4 أشخاص، وفقا لرويترز.

