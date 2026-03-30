رفعت والدة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، صورة ابنتها أمام قاعة محكمة جنايات بورسعيد، خلال انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياتها، في مشهد إنساني مؤثر.

مطالبة بالقصاص

ورددت والدة المجني عليها عبارات تطالب فيها بالقصاص، قائلة: "عاوزة حق بنتي"، وسط حالة من الحزن التي خيمت على محيط قاعة المحكمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، حينما عُثر على الفتاة، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات المتهمة

وأقرت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بارتكاب الواقعة، مرجعة السبب إلى خلاف حول شقة، تطور إلى مشادة حادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

تفاصيل الجريمة وفق التحقيقات

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف ما أدى إلى سقوطها، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم غطاء رأسها "شال" في خنقها لمدة تقارب دقيقتين حتى فارقت الحياة.