"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة

كتب : طارق الرفاعي

03:24 م 30/03/2026 تعديل في 03:38 م
    والدة عروس بورسعيد تمسك بصورتها ١
    والدة عروس بورسعيد تمسك بصورتها

رفعت والدة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، صورة ابنتها أمام قاعة محكمة جنايات بورسعيد، خلال انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياتها، في مشهد إنساني مؤثر.

مطالبة بالقصاص

ورددت والدة المجني عليها عبارات تطالب فيها بالقصاص، قائلة: "عاوزة حق بنتي"، وسط حالة من الحزن التي خيمت على محيط قاعة المحكمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، حينما عُثر على الفتاة، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات المتهمة

وأقرت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بارتكاب الواقعة، مرجعة السبب إلى خلاف حول شقة، تطور إلى مشادة حادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

تفاصيل الجريمة وفق التحقيقات

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف ما أدى إلى سقوطها، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم غطاء رأسها "شال" في خنقها لمدة تقارب دقيقتين حتى فارقت الحياة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
حوادث وقضايا

مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
أخبار مصر

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
مدارس

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أخبار المحافظات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026
الموضة

أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026

