بدء جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة "فاطمة ياسر" فتاة بورسعيد.. تفاصيل الجريمة

كتب : طارق الرفاعي

12:29 م 30/03/2026
    فاطمة المجني عليها
    فاطمة وخطيبها

ظهرت المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، داخل محكمة جنايات بورسعيد، خلال أولى جلسات محاكمتها، في القضية التي أثارت الرأي العام المصري خلال الشهور الماضية.

إطلالة سوداء وملامح القلق

وارتدت المتهمة ملابس سوداء بالكامل، فيما بدت عليها علامات الخوف والقلق الشديد، حيث ظلت تنظر في أرجاء قاعة المحكمة بعينين متسعتين منذ اللحظات الأولى لدخولها قاعة المحكمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2025، عندما عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات المتهمة

وأقرت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بارتكاب الواقعة، مرجعة السبب إلى خلاف نشب بينهما حول شقة، تطور إلى مشادة حادة يوم الحادث.

تفاصيل الجريمة وفق التحقيقات

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف ما أدى لسقوطها أرضًا، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم "شال" المجني عليها في خنقها حتى فارقت الحياة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

