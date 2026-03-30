تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات الاختبار الشهري الأول «مارس 2026» بمدرستي الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات وناصر الثانوية بنين بحي شرق، التابعتين لإدارة أسيوط التعليمية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بشأن المتابعة المستمرة لتطبيق القواعد المنظمة للامتحانات.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، حيث تفقد عددًا من الفصول لمتابعة اختبار الصفين الأول والثاني الثانوي. وأدى طلاب الصف الأول امتحان اللغة العربية، بينما أدى طلاب الصف الثاني امتحان التربية الدينية، وذلك عبر «التابلت» للطلاب النظاميين.

واطمأن دسوقي من الطالبات على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، كما تأكد من عدم وجود أي مشكلات تقنية تعترض عملية الامتحان الإلكتروني.

استكمال الجولة بمدرسة ناصر الثانوية بنين

واستكمل وكيل الوزارة جولته بمدرسة ناصر الثانوية بنين، حيث تابع سير الامتحانات في فصول الصفين الأول والثاني الثانوي، وفق الجداول الامتحانية المعتمدة لشهر مارس. ورصد انتظام اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات.

توجيهات بالإشراف المستمر

وخلال جولته، أكد دسوقي انتظام أعمال الاختبار الشهري، موجّهًا مديري الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة المستمرة للجان، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.

كما شدد على أهمية الالتزام باليوم الدراسي وفق الجدول المدرسي، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

التزام كامل بالتعليمات الوزارية وتنظيم الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات يجب تطبيقها بدقة، حرصًا على مصلحة الطلاب، وتأكيدًا على سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب دون أي تعطيل للانتظام الدراسي.