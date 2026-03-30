يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الإثنين، أمام فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة من أجل تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة، والوقوف على مستوى العائدين من الإصابة، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة في بطولتي الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.