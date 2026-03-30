كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

البروفة الأخيرة قبل موقعة الدوري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا

كتب : محمد خيري

12:26 م 30/03/2026

فريق الزمالك

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الإثنين، أمام فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة من أجل تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة، والوقوف على مستوى العائدين من الإصابة، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة في بطولتي الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

الزمالك الدوري المصري الشرقية للدخان المصري البورسعيدي

فيديو قد يعجبك



إيران ترفض طرد سفيرها من لبنان وتؤكد استمراره في مهامه
نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
بدء جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة "فاطمة ياسر" فتاة بورسعيد.. تفاصيل
كيس بلاستيك وحبل سري.. لغز "رضيعة الزقازيق" الذي كشفته كاميرات المراقبة
الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس