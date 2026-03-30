يستعد أهالي قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، لتشييع جنازة السيدة سهير محمد حسن شاور، والدة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على القرية.

صلاة الجنازة ومشهد التضامن

من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحمد بجوار السجل المدني في القرية، حيث يتجمع الأهالي وأبناء المنطقة لتوديع الفقيدة في مشهد إنساني مؤثر يعكس روح التضامن والتراحم المجتمعي.

نبذة عن الفقيدة

توفيت السيدة سهير محمد حسن شاور أمس الأحد 29 مارس 2026، ما أثار حالة من التعاطف الواسع، خاصة بسبب مكانة أسرة الوزير في المجتمع، فضلاً عن أن الفقيدة كانت معروفة بحبها للخير ومساهمتها في الأعمال الخيرية بالقرية.

مراسم العزاء

من المقرر أن يُقام العزاء يوم الأربعاء المقبل في مسجد المشير طنطاوي، حيث يتوافد المسؤولون والشخصيات العامة والأهل والأصدقاء لتقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

تعكس هذه اللحظات الإنسانية معاني الترابط والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، مؤكدة أن الدعم والمساندة يظلان السند الحقيقي في الأوقات الصعبة.