إعلان

إعدام 300 شيشة في الإسكندرية.. والمحافظ: لا تهاون مع المخالفين -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:39 م 30/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إعدام 300 شيشة في الإسكندرية (1)
  • عرض 5 صورة
    إعدام 300 شيشة في الإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    إعدام 300 شيشة في الإسكندرية (5)
  • عرض 5 صورة
    إعدام 300 شيشة في الإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت أحياء الإسكندرية حملات موسعة على المقاهي والكافيهات غير المرخصة، والتي تتسبب في مخالفات بيئية جسيمة وتعديات صارخة على الأرصفة وحرم الطريق العام.

أسباب إعدام 300 شيشة في الإسكندرية

وأسفرت الحملات عن مصادرة أكثر من 300 شيشة تُستخدم بالمخالفة للقانون، إلى جانب رفع وإزالة كافة إشغالات الطريق والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بإعدام الشيش المضبوطة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تسيء للمظهر الحضاري للمدينة.

الالتزام الكامل بمواعيد الغلق

وأشار المحافظ إلى أن إقامة المقاهي دون ترخيص، خاصة أسفل العقارات، تمثل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، مشددًا على أن التعدي على الطريق العام أمر مرفوض تمامًا ولن يتم التهاون فيه، مع ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المقررة.

وشدد على أن لا تهاون مع المخالفين تحت أي ظرف، واستعادة الانضباط في الشارع السكندري تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على حقوق المواطنين وترسيخ هيبة الدولة.

حملات يومية على المقاهي المخالفة

وتهيب محافظة الإسكندرية بجميع المواطنين وأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون، وعدم استخدام الشيش أو إشغال الطريق العام، مؤكدة استمرار الحملات بشكل يومي بكافة الأحياء، والتعامل بحسم مع أي مخالفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعدام شيشة الإسكندرية أيمن عطية محافظ الإسكندرية أحياء الإسكندرية الصحة العامة مواعيد الغلق حرم الطريق العام غلق المحال

إعلان

إعلان

