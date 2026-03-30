إعلان

النيران تلتهم مخزن بلاستيك أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

01:44 م 30/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق شبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    حريق شبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    حريق شبرا الخيمة
  • عرض 5 صورة
    حريق شبرا الخيمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حالة من الذعر، عقب اندلاع حريق داخل مخزن بلاستيك أسفل إحدى العمارات السكنية خلف قسم ثان شبرا الخيمة، وتحديدًا في شارع سيد أبو نحاس، ما أثار مخاوف السكان بسبب خطورة الموقع وكثافة الأدخنة الناتجة عن اشتعال المواد البلاستيكية.

استجابة سريعة من الحماية المدنية

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقار أو العقارات المجاورة.

تفاصيل موقع الحريق وأسبابه

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب داخل شقة سكنية تبلغ مساحتها نحو 80 مترًا، تم استغلالها كمصنع لتصنيع وتخزين المنتجات البلاستيكية، ما ساهم في سرعة اشتعال النيران وامتدادها داخل الشقة بالكامل.

خسائر مادية دون إصابات

أسفر الحريق عن التهام الشقة بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية فقط.

السيطرة على الحريق ومنع كارثة محققة

تمكنت قوات الحماية المدنية من إحكام السيطرة على النيران، ومنع وقوع كارثة محققة، خاصة في ظل موقع الحريق داخل عقار مأهول بالسكان، ما ساهم في حماية السكان والممتلكات المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شبرا الخيمة مخزن بلاستيك القليوبية الحماية المدنية السيطرة على الحرائق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

