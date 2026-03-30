قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 25 متهمًا بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم.

القبض على 39 متهمًا لاتهامهم بالنصب على المواطنين

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد نجحت في ضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على منصة FBC الإلكترونية.

وقد رصدت الأجهزة الأمنية 3 تشكيلات عصابية تتبع النهج ذاته في الاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS" عبر شبكة الإنترنت، وتلقي الأمن بلاغات من عدد من الضحايا تفيد باستيلاء هذه المنصات على أموالهم، والتي بلغت قيمتها قرابة 12 مليون جنيه.

أسفرت التحريات عن ضبط جميع المتورطين في تلك المنصات، وعددهم 39 شخصًا، وعُثر بحوزتهم على:

كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها مفعّل بمحافظ إلكترونية، وعدد من السيارات، ومشغولات ذهبية، وهواتف وحواسب محمولة. وقدرت قيمة المضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه.

الاستيلاء على أموال المواطنين

وكشفت التحقيقات أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي دولي، يعمل على إنشاء هذه المنصات وتشغيلها في عدة دول، من بينها مصر، حيث يقوم أفراد العصابة بتحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج عبر تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات مجهولة المصدر، والتي تُبَث عبر الإنترنت بدعوى تحقيق أرباح سريعة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

