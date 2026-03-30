خطفت بعض النجمات الأنظار خلال حضورهن حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Awards 2026 بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أجرأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026، وفقا لـ "eonline".

كيلاني آشلي

أطلت المغنية الأمريكية كيلاني آشلي بفستان بقصة "الكب" باللونين الأحمر والأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

كايلي كانترال

ظهرت الممثلة الأمريكية كايلي كانترال بفستان قصير "كت" يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الوردي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

توري سبيلينج

ظهرت الممثلة الأمريكية توري سبيلينج بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نيكي جلاسر

تألقت الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود يتميز بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سكاوت لارو ويليس

ارتدت الممثلة الأمريكية سكاوت لارو ويليس فستان طويل باللون الأبيض مصنوع من التل بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

تيدي ميلينكامب

أطلت الإعلامية الأمريكية تيدي ميلينكامب بفستان طويل "كت" مصنوع من قماش الحرير، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

