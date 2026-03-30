حددت أسرة الفنانة الراحلة فاطمة السيد عوض، الشهيرة بـ "فاطمة كشري"، موعد ومكان إقامة العزاء، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا مساء أمس الأحد.

موعد جنازة فاطمة كشري

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن إقامة صلاة الجنازة اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الشهداء، بجوار موقف أحمد حلمي ونقطة المطافئ بمنطقة شبرا مصر، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مقابر الغفير بالقرب من منطقة الأوتوستراد.

موعد عزاء فاطمة كشري

وصرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"مصراوي" عن موعد عزاء الفنانة الراحلة، قائلا: "يُقام العزاء في دار مناسبات مجاورة لمسجد الشهداء، بجوار موقف أحمد حلمي ونقطة المطافئ بشبرا مصر، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الإثنين".

وتعد الراحلة فاطمة كشري من أشهر فنانات "الكومبارس"، حيث بدأ ظهورها في فيلم "صراع الأحفاد"، وشاركت في أفلام عديدة مع مختلف الأجيال من نجوم السينما، منها: "كتيبة الإعدام"، "خالتي فرنسا"، "إتش دبور"، "بوبوس"، "بلطية العايمة"، "رامي الاعتصامي"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "هي فوضى"، "اللمبي 8 جيجا"، و"محمد حسين".

كما ظهرت الراحلة في عدة مسلسلات، منها: "عيش أيامك"، "ونوس"، "دلع البنات"، "شربات لوز"، "الهروب"، "حكايات بنات"، "عايزة أتجوز"، "الكبير أوي 2"، "أهل كايرو"، "تامر وشوقية"، "راجل وست ستات"، "عايشة الدور"، و"شهادة معاملة أطفال".

