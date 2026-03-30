محافظ المنوفية: انتهاء تطوير مركز شباب شنوان بتكلفة 900 ألف جنيه (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:56 م 30/03/2026
    قبل التطوير_1
    مركز الشباب بعد التطوير_3

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان، وفق أحدث المواصفات الفنية، بتكلفة بلغت 900 ألف جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

تطوير لخدمة النشء والشباب

يأتي المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية الرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب داخل القرى والمراكز.

دعم قطاع الشباب والرياضة

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد محاور بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا تطويرًا ملحوظًا في المنشآت الشبابية، بما يعزز من إمكاناتها ويتيح تقديم خدمات أفضل للمترددين عليها.

وشدد المحافظ على أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المرافق الرياضية، لتوفير بيئة مناسبة تساهم في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أن أعمال الطرح والترسية تمت وفقًا للضوابط القانونية، وتحت إشراف هندسي وفني كامل، وبتمويل من الخطة المركزية للوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة ومعايير فنية.

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي
