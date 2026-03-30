إعدام 300 شيشة في الإسكندرية.. والمحافظ: لا تهاون مع المخالفين -صور

شهد مركز إسنا تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، بتنفيذ حملات مكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات.

استهدفت الحملة عددًا من القرى التابعة لمركز ومدينة إسنا، شملت قرى الشغب والدير وأصفون والنمسا، حيث جرى تنفيذ قرارات إزالة للتعديات في هذه المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من الوحدة المحلية، والإدارة الزراعية، وأملاك الدولة، بما يضمن تنفيذ الإزالات بشكل كامل وفعال.

وأسفرت الحملة عن إزالة 112 حالة تعدٍ متنوعة ما بين مبانٍ مخالفة على أراضٍ زراعية وتعديات على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 19434.13 متر مربع، حيث تم التعامل الفوري مع هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على عدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وجرت أعمال الإزالة باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية، وسط متابعة ميدانية مستمرة من القيادات التنفيذية، لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بكل حسم، والتأكد من إزالة التعديات بالكامل حتى سطح الأرض، ومنع أي محاولات لإعادة المخالفة مرة أخرى.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الحملات مستمرة بشكل يومي بكافة القرى، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، وأن هناك رقابة مشددة ومرور دوري لرصد أي مخالفات في مهدها والتعامل معها فورًا.

كما شدد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود من الجميع، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردها.