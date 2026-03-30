شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إعلان النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، رفضها اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت عادل: رفاهية إيه والقاهرة تنام من المغرب!.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وأشار الدكتور محمد سليمان إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.

رئيس لجنة الخطة: اتفاقية قرض "تعزيز المرونة والرفاهية" تدعم الإصلاحات الهيكلية

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

ومساء الأحد، بدأ تنفيذ قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، والذي يبدأ يوميًا في الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد التشغيل.