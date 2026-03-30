إعلان

نائبة ترفض قرضًا بـ300 مليون دولار: رفاهية إيه والقاهرة تنام من المغرب

كتب : نشأت حمدي

02:02 م 30/03/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إعلان النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، رفضها اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت عادل: رفاهية إيه والقاهرة تنام من المغرب!.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وأشار الدكتور محمد سليمان إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.

رئيس لجنة الخطة: اتفاقية قرض "تعزيز المرونة والرفاهية" تدعم الإصلاحات الهيكلية

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

ومساء الأحد، بدأ تنفيذ قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، والذي يبدأ يوميًا في الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد التشغيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل شعرت بهذه الأعراض في معدتك؟ 7 علامات تكشف جرثومة المعدة
نصائح طبية

مصطفى كامل يناشد رئيس الوزراء:"إغلاق المنشآت يحرم الموسيقيين من مصدر رزقهم"
زووم

قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
أخبار مصر

سعر الدولار اليوم يقفز للمرة الثالثة ويقترب من مستوى قياسي جديد 55 جنيها
أخبار البنوك

الحالة الثانية.. تعرُّض البرلمانية ماريان ملاك للإغماء ووقف الجلسة
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من مستوى قياسي جديد 55 جنيها
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس