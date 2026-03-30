ابنة شقيق ترامب: تغيير النظام سيحدث في أمريكا وليس في إيران

كتب : وكالات

01:54 م 30/03/2026

ترامب

انتقدت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياسات عمّها في تعليق جديد عبر منصة "إكس"، معتبرة أنه سيواجه في نهاية المطاف "تغييرًا في النظام"، لكن داخل الولايات المتحدة وليس في إيران.

وكتبت ماري ترامب أن هذا التغيير سيكون أمريكيًا، مرفقة تعليقها بشعار "لا للملوك"، في إشارة إلى رفض ما تعتبره نزعة سلطوية في الحكم.

وتُعد ماري ترامب، المولودة عام 1965، من أبرز المنتقدين داخل عائلة ترامب، حيث تعمل عالمة نفس وسيدة أعمال، وسبق أن أثارت جدلًا بكتاب تناولت فيه كواليس العائلة، منتقدة أسلوب إدارتها وسلوكياتها.

وجاءت تصريحاتها في سياق موجة احتجاجات شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث خرج ملايين المتظاهرين في آلاف التجمعات التي امتدت عبر الولايات الخمسين، رافعين شعار "No Kings".

ووفق تقارير إعلامية، عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بسياسات توسّعية في صلاحيات السلطة التنفيذية، إلى جانب اعتراضات على ملفات عدة، بينها الهجرة، وحقوق الإجهاض، والتصعيد العسكري المرتبط بالحرب مع إيران.

وتنوعت دوافع المشاركين بين الدفاع عن النظام الديمقراطي ومعارضة توجهات الإدارة الحالية، فيما رفع المتظاهرون لافتات تؤكد تمسكهم بالديمقراطية وتحذر من الانزلاق نحو الحكم الفردي.

ماري ترامب ترامب أمريكا إيران إيران وأمريكا

